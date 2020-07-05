مفيدة شيحة في جنازة رجاء الجداوي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت المذيعة مفيدة شيحة جنازة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحرصت مفيدة على ارتداء "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، وسيتم دفنها في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.