محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
شهدت جنازة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تواجد عدد كبير من محبيها، فيما غاب عنها معظم نجوم الوسط الفني.
وحرص على المشاركة في تشييع الجثمان لمثواه الأخيرة، من نجوم الفن كل من "محمد الشقنقيري، فيفي عبده، منير مكرم، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر".
جدير بالذكر أن رجاء الجداوي، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أُصيبت به قبل شهر تقريبًا، ونُقلت على إثره إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية، وتم دفنها في مقابر أسرتها في البساتين بمعرفة أفراد الطب الوقائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "الشقنقيري" وفيفي عبده وشيماء سيف.. أبرز حضور جنازة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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