فيديو - 4 كلمات تُبكيها.. الراحلة رجاء الجداوي تكشف سرا عن نفسها في لقاء سابق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر حساب قناة "CbC" على الفيسبوك جزء من لقاء سابق مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت القناة مقطعًا للفنانة تكشف فيه سرًا عن شخصيتها، إذ قالت: إنها تبكي عندما تقول 4 كلمات، وهي "أمي، طنط حياه، ضنايا، مصر".

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وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".