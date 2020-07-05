فن ومشاهير

تراند اليوم : مفاجأة غير متوقعة في قضية دنيا بطمة «حمزة مون بيبي»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
images

مفاجأة جديدة تفجرت في قضية الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، والتي عرفت بقضية "حمزة مون بيبي".
وحسب مواقع محلية، فقد تم عتقال الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وهو الذي كان أول من فجر هذه القضية، وذلك بتوجيه عدة تهم له بينها الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، و إهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهما، و إهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص، والتشهير بهم.
وقالت تقارير إعلامية، إن النيابة العامة استمعت إليه وأحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل مجموعة من التهم الثقيلة.
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا