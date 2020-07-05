تراند اليوم : «سوء حظ».. عثمان بن أرطغرل يصدم الجميع بتغريدة مفاجئة

أصبح النجم التركي بوراك أوزجيفيت، محل اهتمام ومتابعة من قبل الملايين حول العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "المؤسس عثمان"، الذي يجسد دور البطل عثمان بن أرطغرل، حتى أن الجمهور يهتم بحياته الخاصة بسبب إعجابهم بهم.
وفاجأ " بوراك" متابعيه بتغريدة يحتفل فيها بالذكرى الثالثة لزواجه من النجمة التركية فهرية أفجين، حيث وصفها بأنها أجمل فتاة على وجه الأرض وأن جميع الممثلات الأتراك في كفة وهي في كفة أخرى، متحدثًا عن سوء الحظ الذي لم يجمعهم في عمل فني.
وقال الفنان التركي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، موجهًا كلامه لزوجته:"حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سويا أنا فخور بك وسأبقى".
وتابع قائلاً": فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالا.. كل الممثلات التركيات بكفة وفهرية بكفة تسألونني لمَ لم نمثل معا من جديد، هذا من سوء حظي، لم أجد بعد العمل الذي يستحقها ويستحقنا سويا".
وأشار إلى أنها تمنحه كل وقتها ورفضت العديد من النصوص لأجله لا تسمح لأحد بالاقتراب منه".
وانتهى الأسبوع قبل الماضي الجزء الأول من المسلسل التاريخي التركي "المؤسس عثمان"، والذي يحظى بمتابعة كبيرة في حوالي 170 دولة في العالم.