تراند اليوم : فنانون مصريون ينعون والدة "محمد هنيدي" بعد وفاتها بــ 13 عامًا!

تفاجأت أسرة الممثلة المصرية، نبوية السيد، أشهر كومبارس في السينما المصرية، بنعي العديد من الفنانين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لها اليوم.

وكانت المفاجأة أن الممثلة التي جسدت دور والدة النجم محمد هنيدي في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" قبل 22عامًا متوفاة قبل 13 عامًا.

وكتب الممثل محمد علي رزق عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الست الجميله الفنانة نبويه السيد في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

لكن حسن شعبان نجل الممثلة الراحلة أوضح لصحيفة "الوطن" أن والدته رحلت قبل 13 عامًا، وليس اليوم.

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وأشار إلى أن الأسرة استقبلت العزاء في منطقة "البراجيل" بمحافظة الجيزة، حيث كانت تعيش والدته، قبل أن تُغادر منطقة عابدين، وغاب الفنانون عن تقديم واجب العزاء.

يذكر أن نبوية السيد ظهرت في أعمالٍ عدّة، أبرزها دورها في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" للفنان محمد هنيدي، عام 1997، وفي فيلم "خرج ولم يعد".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها "الناس في كفر عسكر" و"يوميات ونيس".