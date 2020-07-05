تراند اليوم : صور| أداء الجنازة على جثمان الفنانة "رجاء الجداوي"

أدى الأطباء في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، (شمال شرق) صلاة الجنازة على جثمان الممثلة المصرية رجاء الجداوي، التي توفيت الأحد، عن عمر ناهز 86 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

ومن المقرر أن يتم دفن الجداوي في مقابر السيدة عائشة بالقاهرة.



وفي 27 مايو الماضي، أثبتت الاختبارات إيجابية إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلت على أثره للعلاج في مستشفى للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية.

والجداوي (مواليد 1934) هي ابنة شقيقة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، وأشهر عارضة أزياء.



بدأت حياتها الفنية عام 1958، وشاركت نجوم السينما المصرية الكبار العديد من الأعمال، أبرزها إشاعة حب، ودعاء الكروان، وأيام في الحلال وبريق عينيك.



كما قدمت عدة مسرحيات، أبرزها "الواد سيد الشغال"، و"الزعيم"، و"الثعلب في الملعب"، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي.