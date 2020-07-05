فن ومشاهير

تراند اليوم : صور| أداء الجنازة على جثمان الفنانة "رجاء الجداوي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

أدى الأطباء في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، (شمال شرق) صلاة الجنازة على جثمان الممثلة المصرية رجاء الجداوي، التي توفيت الأحد، عن عمر ناهز 86 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس .

ومن المقرر أن يتم دفن الجداوي في مقابر السيدة عائشة بالقاهرة.

Image1_720205124832418933378.png
وفي 27 مايو الماضي، أثبتت الاختبارات إيجابية إصابة الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلت على أثره للعلاج في مستشفى للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية.

والجداوي (مواليد 1934) هي ابنة شقيقة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، وأشهر عارضة أزياء.

8e1117d7e2.jpg
بدأت حياتها الفنية عام 1958، وشاركت نجوم السينما المصرية الكبار العديد من الأعمال، أبرزها إشاعة حب، ودعاء الكروان، وأيام في الحلال وبريق عينيك.

dcf45a52a6.jpg
كما قدمت عدة مسرحيات، أبرزها "الواد سيد الشغال"، و"الزعيم"، و"الثعلب في الملعب"، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا