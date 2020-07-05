تراند اليوم : لماذا بكت رجاء الجداوي أثناء وقوفها أمام «السيسي»؟

أجهشت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من البكاء قبل عامين أثناء وقوفها أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسبب كلمات وجهها لها أثرت فيها، حينما كانت في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تواجد فيها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وحدثت تلك الواقعة قبل عامين، حينما كانت الفنانة الراحلة تقف على المسرح لتوجه شكرا خاصا إلى مصفف الشعر، الذي بذل مجهودا كبيرا، خاصة وأنهم حضروا بشكل مفاجئ.إلا أن السيسي قاطعها ووجه لها الكلمة قائلا: "أنا بشكرك جداً جداً جداً.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. هتفضلي طول عمرك شيك جدا.. أوعى تفتكري إني بقول لحضرتك شيك على اللبس بس.. شيك في كل حاجة".وتفاجأت الجداوي بتلك الكلمات، ولم تتمالك دموعها على المسرح لترد على الرئيس المصري: "أنا أخدت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جداً".

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله".