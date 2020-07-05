تراند اليوم : زوج كارداشيان يثير الجدل بترشحه للرئاسة الأمريكية.. وعملاق صناعة التكنولوجية يدعمه

أعلن نجم موسيقى الراب الأمريكي، كاني ويست أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وكتب زوج نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة ".

وحصل منشور "ويست" الذي كان ألبومه الثاني بعنوان "التسجيل المتأخر" على أكثر من 200 ألف إعجاب في غضون ساعة.

لكن خوضه سباق انتخابات 2020 سيكون مهمة مستحيلة فعليًا، وليس من الواضح ما إذا كان جادًا، إذ أن فاته موعد تقديم الطلبات للحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) وخوض الانتخابات التمهيدية في الولايات.

فقد تجاوز ما لا يقل عن ستة مواعيد نهائية للتسجيل كمرشح مستقل، بما في ذلك العديد من أكثر الأصوات تصويتًا في التكتلات الانتخابية، مثل نيويورك وتكساس. كما أنه سينافس سياسيه المفضل.

وأثار ويست سخرية المعجبين، خاصة وأنه لطالما عبر عن دعمه الذي لا يلين للرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في المظاهر العامة.

وبعد الإشارة إلى أنه لم يكن مسجلاً للتصويت، أكد أنه سيحضر لانتخابات 2020، وقال في تصريحات سابقة: "سأصوت بالتأكيد هذه المرة. ونحن نعرف من سأصوت إليه. ولن يتم إخباري من قبل الناس من حولي والأشخاص الذين لديهم جدول أعمالهم".

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وأشار ويست إلى أنه كان سعيدًا بترامب بسبب حالة الانتعاش في سوق العقارات. واعتبر أن الوضع الآن أفضل مما كان عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقد زاره في 2018 في مكتبه بالبيت الأبيض، حيث عانقه وأغدق عليه بعبارات المدح والإطراء.

ولكن في مقابلة أجراها في عام 2019، قال ويست إن دعمه لترامب كان من أجل إثارة غيظ الديمقراطيين، وعبر عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقال في المقابلة "سيأتي وقت أصبح فيه رئيس الولايات المتحدة".

وتلقى ويست على الفور دعم الملياردير وعملاق الصناعات التكنولوجية، إيلون ماسك. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عبر موقع "تويتر": "تحظى بدعمي الكامل".

ولم ينقض بعد الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين لبطاقات الاقتراع في العديد من الولايات، بحسب وكالة رويترز.