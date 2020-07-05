تراند اليوم : حقيقة اعتزال "عبلة كامل".. طليقها يحسم الجدل ويبرر سببب غيابها

على الرغم من الشائعة التي تحدثت عن اعتزال الممثلة المصرية، عبلة كامل، إلا أنها لم تكسر احتجابها عن الظهور الإعلامي، لما يعرف عنها من رفضها الحديث عبر وسائل الإعلام.

وكان لافتًا خروج النفي من أكثر من مصدر، تعليقًا على اعتزال الممثلة التي تحظى بشعبية واسعة في مصر، بعد تردد أنباء بهذا الخصوص على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وعلق الممثل أحمد كمال طليق عبلة كامل ووالد ابنتيها في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، قائلاً إنها لا تمتلك هاتفًا ذكيًا، وكل ما تملكه هو هاتف عادي تجري من خلاله المكالمات الهاتفية فقط.

وأضاف، أن هناك صفحات موثقة باسم عبلة كامل على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باسمها وتدلي بتصريحات على لسانها، وكلها صفحات مزيفة ولا تمت للفنانة بصلة.

Advertisements

وأشار إلى أنها تقدمت ببلاغات إلى مباحث الإنترنت للتعامل مع هذه الصفحات التي كانت سببًا في انتشار شائعات اعتزالها.

وحول سر غيابها عن الظهور في أعمالة فنية، قال كمال إنها لم تعتزل التمثيل نهائيًا لكنها تنتظر أعمالاً جيدة تليق باسمها للموافقة عليها، موضحًا أنها قلقة حاليًا من المشاركة في أي عمل فني خوفًا من فيروس كورونا المستجد، وستعود مجددًا بعد انتهائها.



