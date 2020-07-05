هند صبري ناعية رجاء الجداوي: كنتِ لي أمانًا وأمومة وحبًا خالصًا

نعت الفنانة هند صبري صديقتها النجمة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت "هند" عبر حسابها قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. ماذا أكتب يا جوجة؟ الكلمات والمعاني تعجز عن وصف ما أشعر به أو الحزن الذي يملأ قلبي.. كان لي الشرف أن أكون قريبة منك لسنوات طويلة تربعتي فيها في

قلبي مع الأعزاء".

وتابعت: "بطيبتك النادرة وروحك اللطيفة المجاملة الخيرة الكريمة التي لمست كل الناس.. من لا يعرفك قبل من عرفك.. كنتي لي على مدار الصداقة والسنين أمانًا وأمومة وحبًا خالصًا.. آخر مكالمة بيننا كنتِ خائفة على الناس من خبر مرضك".

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وأضافت: "طوال عمري لم أجد روحًا بهذا الجمال وبهذه الأناقة.. صبر الله أميرة وروضة حبايبك على فراقك.. ويصبرني ويصبر

كل اللي بيحبوكي.. وداعًا يا جوجة.. في جنة الخلد بإذن الله مع زوجك الحبيب. سأفتقدك".

يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، وشهدت الأيام الأخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.

يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان"، للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.