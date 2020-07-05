بعد وفاتها بكورونا.. سوسن بدر تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة الكبيرة سوسن بدر صديقتها النجمة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت "سوسن" عبر حسابها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. صديقة العمر

رجاء"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور متمنين للراحلة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، وشهدت الأيام

الأخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.

يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.