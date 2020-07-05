نعت الفنانة الكبيرة سوسن بدر صديقتها النجمة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت "سوسن" عبر حسابها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. صديقة العمررجاء"، وتفاعل جمهورها ومحبوها مع المنشور متمنين للراحلة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، وشهدت الأيامالأخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.
يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها بكورونا.. سوسن بدر تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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