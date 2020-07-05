"ديزني بالعربي" تنعى رجاء الجداوي

قدمت الصفحة الرسمية لقناة "ديزني بالعربي" واجب التعازي للراحلة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت "ديزني بالعربي" صورة للجداوي مع إحدى شخصياتها الكرتونية الشهيرة "بقرة هانم"، التي أدتها الجداوي في النسخة المدبلجو من فيلم "مزرعة في خطر"، وأرسلت تعازيها قائلة: "صوت آخر أسعد الملايين من محبي ديزني يغادر عالمنا.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد معاناتها مع فيروس

شاركت الفنانة رجاء الجداوي في عام ٢٠٠٤ في بطولة النسخة العربية من فيلم ديزني الكلاسيكي ”مزرعة في خطر“، حيث قامت بأداء صوت بقرة هانم.

نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفنانة القديرة ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله رجاء الجداوي وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون". في خطر"، وأرسلت تعازيها قائلة: "صوت آخر أسعد الملايين من محبي ديزني يغادر عالمنا.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد معاناتها مع فيروس كورونا عن عمر ناهز ٨٢ عامًا".شاركت الفنانة رجاء الجداوي في عام ٢٠٠٤ في بطولة النسخة العربية من فيلم ديزني الكلاسيكي ”مزرعة في خطر“، حيث قامت بأداء صوت بقرة هانم.نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفنانة القديرة ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله رجاء الجداوي وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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