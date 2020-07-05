مهرجان القاهرة السينمائي لـ"رجاء الجداوي": سنفتقدك ونتذكرك دائمًا

حرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي على تقديم وجب التعازي في رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

أرسلت إدارة المهرجان كلمات التعزية قائلة: "الممثلة القديرة، وصاحبة الأناقة الاستثنائية، رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراعها مع المرض إثر إصابتها بڤيروس كورونا.. سنفتقدك ونتذكرك

دائمًا".

يذكر أن الجداوي شاركت في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالاتها الأنيقة المعتادة، وكان لها حديث مميز في أحد اللقاءات التلفزيونية من داخل المهرجان.

يذكر أن الجداوي توفت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة

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نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة نتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.

ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقة شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضة أزياء. وفي العام نفسه سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.