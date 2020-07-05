صور..آخر محطة تكريمية لرجاء الجداوي

بعد رحلة قصيرة وأليمة مع كورونا، رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن دنيانا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاماً في إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب مضاعفات المرض.
شهد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، الذي أقيمت فعالياته في فبراير الماضي، آخر ظهور تكريمي للجداوي، حيث أعربت عن سعادتها بهذا التكريم قائلة:"أعجز عن التعبير عن ما أشعر به الآن وأرغب في البكاء لتقديركم لمشواري الطويل الذي بدأ عام 59،وتوّج اليوم بهذه الجائزة من مهرجان أسوان وأهالي المحافظة لما لمسته من طيبة وحب وكرم منهم وأشكركم كثيرا فاليوم شعرت أنني قدمت ما يجعلني أفخر به".
وكان للتكريم أثر خاص للجداوي لأنه يختص بالمرأة وما تبذله من جهد في صناعة السينما، فبعد مسيرة فنية طويلة، حصلت خلالها على عدد كبير من التكريمات من مختلف المهرجانات، إلا أن كان لتكريم أسوان مكانة خاصة فيقلبها.
يذكر أن الجداوي قد توفت صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.
ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي نفس العام سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.
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