نجوم الفن ينعون الفنانة رجاء الجداوي

نعى مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من 43 يوما، والمقرر دفنها بعد ساعات قليلة في مقابر الأسرة بالبساتين.

وكان في مقدمة هؤلاء النجم الكبير عمرو دياب، الذي قال من خلال صفحته الرئيسية على موقع "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.. رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

ونشر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة للراحلة وعلق عليها: «وداعا يا أغلى الناس».

وكتب الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: «ربنا يرحمك يا حبيبتي.. وجعتينا كلنا.. إن لله وإن إليه لراجعون».

أيضا كتبت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم لا اعتراض، الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى ذمة الله.. وداعا ياحبيبتى، كسرتى بقلوبنا ربنا يصبرنا، ويصبر بنتك وحفيدتك وكل اللى بيحبوكى على فراقك، نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه».

ونشرت نسرين أمين عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة للراحلة، وعلقت عليها: «البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته».

ونشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة لها مع الراحلة وهي تحتضنها في مسلسل «حكايات بنات»، وعلقت عليها: «إلى اللقاء يا أحلى واحده في الدنيا، مش مصدقة وحزينة.. ومش عارفة حتى أكتب.. شكرا على كل شيء حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا، اللي اشتغلوا معاكي وجمهورك واللي حبوكي، ربنا يصبر أهلك و يصبرنا على فراقك».

وقال الفنان الشاب شيكو: "مفيش كلام يوصف رجاء الجداوي، واللي أنتوا شوفتوه من طيبتها على الشاشة وفي البرامج ميجيش فعلا

10% من طيبتها ومشاعرها الطيبة وأمومتها لكل اللي حواليها. كان ليا الشرف إني عرفتها في الحقيقة واشتغلت معاها، ومش مصدق إني بحط صورتها وأكتب البقاء لله، ادعولها كتير".

وقامت مي كساب بنشر صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعلقت عليها بقولها: "أسألكم الفاتحة والدعاء وصلاة الغائب"، وقال عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة رجاء الجداوي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أما الفنان شريف منير قال: "ربنا يرحمك يا حبيبتي وجعتينا كلنا"، وكتبت النجمة سوسن بدر على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صديقة العمر رجاء".

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ونعى النجم الكبير محمود ياسين، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله في النجمة الكبيرة والأخت الغالية رجاء الجداوي عشرة العمر والزمن الجميل، ربنا يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويثبتها عند السؤال ويسكنها الفردوس الأعلى وأمواتنا جميعا يارب العالمين، خالص العزاء لابنتها أميرة والأسرة الكريمة ربنا يصبرهم".

ونشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صورة للفنانة رجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "وداعا يا أغلى الناس".

كما نعت النجمة نبيلة عبيد، الفنانة رجاء الجداوي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت على الصورة، قائلة: "عاشت بين البشر قلب نقي وروح طيبة.. لا إله الا الله وحده لا شريك له وإنا لله وإنا

إليه راجعون.. برحيلك مصابنا كبير وفقدنا فنانة كبيرة وإنسانة راقية المشاعر.. الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله.. اللهم ادخلها جنتك برحمتك الواسعة سبحانك أنت أرحم الراحمين.. خالص العزاء للأسرة ولمحبيها في كل العالم العربي".

ونعت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتبت: "وداعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

كما أعرب الفنان أحمد فلوكس عن حزنه لوفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ونشر صورة للراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولدت رجاء الجداوي في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر"فاروق" التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

فازت الفنانة الراحلة بجائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن، ومن أهم الأعمال السينمائية التي قدمتها رجاء الجداوي: يوميات امرأة عصرية، البيه البواب، ازواج طائشون، ليتنى ما عرفت الحب، ابتسامة واحدة تكفي، لا تبكي ياحبيب العمر، يدفع الثمن، حدوتة مصرية، أيام الحب، بابا عايز كده، كرامة زوجتى، زائر الفجر، 3 نساء، هاتولي راجل، غش الزوجية، شيكامارا، التجربة الدنماركية، فيلم ثقافي، ليه خلتني أحبك، دعاء الكروان، نور الليل، أحلام الفتى الطايش، بوبوس، كلام جرايد، المش مهندس حسن، تيمور وشفيقة، كركر، انت عمري، سهر الليالي، أمير الظلام، السلم والثعبان، فرقة بنات وبس، حنفى الأبهة، البيه البواب، إشاعة حب.

ومن المسرحيات التي شاركت فيها الفنانة الراحلة الواد سيد الشغال، الزعيم، من فات قديمه، أكابر أكابر، الثعلب في الملعب، آخر كرم.

وفي الدراما قدمت الراحلة العديد من الأعمال المميزة مسلسلات ابن النظام، أهلاً أهلاً بالسكان، عائلة الحاج متولي، ابن الارندلي، بشرى سارة، أزمة سكر، متخافوش، هانم بنت باشا، 7 شارع السعادة، حق مشروع، للعدالة وجوه كثيرة، الرجل الآخر، السندريلا، تامر وشوقية، دعوة فرح، سارة، عندما تثور النساء، مبروك جالك قلق، عيش أيامك، جوز ماما، حكايات زوج معاصر،رد قلبي، بفعل فاعل، شربات لوز.