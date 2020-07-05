أحمد حلمي عن رجاء الجداوي:كانت تملك أكبر قلب

نعى الفنان أحمد حلمي رجاء الجداوي، بكلمات من الدعاء لها ،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

دعا لها حلمي قائلاً:" يارب ارحمها برحمتك واغفرلها وادخلها فسيح جناتك .. وداعاً يا اطيب واحن ست كانت تملك اكبر قلب .."

يذكر أن الجداوي قد توفت

صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد تواجدها لأكثر من شهرين في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها في الأأيام الأخيرة نتيجة كثرة الجلطات الدموية في الرئة لنتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم.

ولدت عام 1938 في مدينة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقه شقيقها الأكبر «فاروق» للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما. التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، فازت بجائزة ملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضه أزياء. وفي نفس العام سلكت طريقها إلى الفن وكان من أهم أعمالها التي بدأت بها فيلم "دعاء الكروان" مع الراحلة فاتن حمامة.