"القومي للمرأة" ناعيًا رجاء الجداوي: أبرز نجمات السينما المصرية والعربية

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، وفاة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد لأكثر من 40 يومًافي مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.
عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، مؤكدة أن الوسط الفني فقد نجمة من أبرز نجمات السينماالمصرية والعربية، مشيرة إلى تاريخها الحافل بالأعمال الفنية المهمة التي سوف تظل خالدة فى أذهان جمهورها.
تقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع أصدقائها ومحبيها وعشاق فنها الراقي والمحترم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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