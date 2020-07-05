مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التى قدمت مسيرة فنية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع.

وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة وتسأل المولي عز وجل أن

يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر و السلوان.

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ويذكر ان رحلت القديرة رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يوما، وشهدت الايام الاخيرة تدهور

مفاجئ في حالتها الصحية.

ويذكر ان آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجم دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، انجي المقدم، الطفل ادم وهدان، إخراج أحمد. شفيق، وتدور احداثه حول تستيقظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانته.