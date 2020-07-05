فيديو.. ثنائيات رجاء الجداوي وعادل إمام المسرحية والسينمائية

بالرغم من قلة الأعمال الفنية التي جمعتهما سوياً، إللا أنهم قدما اعمال سينمائية ومسرحية مميزة جعلتهما ثنائي ناجح ومتفاهم فنياً.
تألقت الجداوي مع إمام من خلال أشهر مسرحياته "الزعيم، الواد سيد الشغال" حيث قدمت في الزعيم دور إمرأة تساعد رئيس الدولة عادل إمام في إتمام مهام عمله، وتخلل دورها العديد من المواقف الكوميدية نجحت في تقديمها لجمهورها.
شخصية سيدة المجتمع التي يعمل لديها إمام في منزلها وتجبرها عدة مواقف خلال المسرحية بزواج "سيد الشغال" من ابنتها، وقدمت فيها جرعة زائدة من الكوميديا تركت بصمة مميزة لدى متابعيها.
ولعبت رجاء في "الواد سيد الشغال"
"عصابة حمادة وتوتو" للمخرج محمد عبد العزيز والذي جسدت خلاله شخصية "عارضة أزياء"، وظل التعاون قائم بينهما في السينما وتميزا في عام 2003 بظهورها كضيفة شرف في فيلم "أمير الظلام"، وفي نفس العام شاركت في بفيلم "التجربة الدنماركية".
وظهرا درامياً من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" وبعدها إنطلقا سينمائياً بأكثر من عمل ناجح بداية من فيلم "أزواج طائشون" وبعدها
وكانت آخر الأفلام السينمائية التي جمعت عادل إمام ورجاء الجداوي هو فيلم "بوبوس" والذي عرض عام 2009، وعلى مستوى الدراما التلفزيونية ظهرت كضيف شرف في مسلسل الزعيم "عوالم خفية" والذي عرض بشهر رمضان عام 2018 وكان آخر عمل فني يجمعهما سويا.
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