طليق عبلة كامل يحسم الجدل فى اعتزالها

كشف الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل، والصديق المقرب لها، حقيقة ما أثير وتردد مؤخرًا حول نيتها اعتزال التمثيل، موضحًا أنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الذي تحمله قديم وليس ذكيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم» أن الفنانة عبلة كامل تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد الحسابات المزيفة والمنسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي روجت اعتزالها التمثيل.

وأكد أن الفنانة عبلة كامل لم تعتزل التمثيل نهائيًا، وهي في انتظار أعمال جيدة مناسبة إليها، لافتاً إلى أنها قلقة من فيروس كورونا، وأعلنت أنه بعد انتهاء جائحة كورونا ستطل من جديد على جمهورها من خلال عمل فني جيد.



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