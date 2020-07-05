بالصور.. هبة مجدي تتألق بجلسة تصوير رقيقة والجمهور يغازلها

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تألقت الفنانة هبة مجدي في جلسة تصوير جديدة خضعت إليها مؤخراً، والتي ارتدت خلالها فستاناً طويلاً ينتمي لونه إلى درجات «البنفسج»
وحازت الصورة على إعجاب الجمهور ومتابعي هبة الذين أثنوا على رقتها ومكياجها الهادئ وأناقة فستانها، وذلك خلال التعليقات على الصور.
وغازل عدد من المعجبين هبة مجدي، حيث أكد أحدهم أنها هي أجمل ما رأت عينه، في الوقت الذي طلب آخر الزواج منها، ليرد عليه معجب ثالث مؤكداً أنها متزوجة من المطرب محمد محسن
يذكر أن الفنانة هبة مجدي قد شاركت في بطولة مسلسل «فرصة تانية» والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وأخرجه مرقص عادل، وأنتجه تامر مرسي.
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