رغم مرور 9 أعوام على عرضه.. هل لاحظت هذه الأخطاء في فيلم «إكس لارج»؟

مرت 9 أعوام على عرض فيلم «إكس لارج» الذي يعد واحداً من أهم الأفلام الكوميدية خلال السنوات الأخيرة.

الفيلم ضم عدداً كبيراً من نجوم الصف الأول مثل أحمد حلمي ودنيا سمير غانم والراحل إبراهيم نصر وغيرهم، وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عام 2011 لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

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الخطأ الأول يكمن في أحد المشاهد التي يخرج فيها أحمد حلمي متجها للأسانسير وحينها يطلب من البواب أن يصعد بالأسانسير للأعلى، ولكن نجد أن الأسانسير يأتي من الأعلى وليس من الدور الأرضي كما هو متوقع.

أما الخطأ الثاني يكمن في أحد المشاهد التي يلجأ فيها خالد سرحان لحبس أحمد حلمي في غرفة بالجنينة كي يقاوم رغبته بتناول الطعام ويغلق الباب من الخارج بمفتاح، ولكن في مشهد آخر نجد أن أحمد حلمي يفتح الباب بمنتهى السهولة ويخرج منه.

وتدور أحداث الفيلم حول «مجدي» شاب بدين يعاني كثيرًا من الوحدة على الرغم من تعدد صديقاته اللاتي يفضفضن له بمشاكلهن، لكن بدانته غير الطبيعية تجعلهن لا يفكرن فيه كزوج، حتى تأتي الفرصة عندما يتواصل مع «دينا» صديقته التي كان يعرفها منذ الصغر، ويحاول التقرب إليها، لكنه يكتشف أنها أخذته كحالة حول البحث الذي تقوم به في الجامعة.