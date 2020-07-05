"مو ضروري" لـ ماجد المهندس تحصد مليون مشاهدة في يوم واحد

أطلق برنس الغناء العربي ماجد المهندس أغنيته الجديدة "مو ضروري" يوم الخميس في 3 مايو/حزيران ، وهي أغنية باللهجة العراقية كتبها رامي العبودي ولحنها ووزعها ميثم علاء الدين، وسرعان ما تصدرت الأغنية "يوتيوب" واحتلت الترند الثامن على الموقع. Advertisements ماجد من جهته، شكر جمهوره على المحبة الكبيرة بعد التهافت الكبير على سماع الأغنية، وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لهذا الحب ..اغنية انت عندي #مو_ضروري مليون مشاهدة في يوم واحد".

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