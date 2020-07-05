عقد بقيمة 20 ألف دولار من قادير أوغلو لزوجته نسيلهان أتاغول

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ذكرت تقارير فنية تركية أن الفنان قادير أوغلو قدم هدية ثمينة لزوجته الفنانة نسليهان أتاغول بسبب تتويجها بجائزة أفضل ممثلة تركية عن دورها في مسلسل "ابنة السفير"، الذي انتهى عرض الجزء الأول منه قبل أيام، وحصولها على أفضل ثنائي مع أنجين أكيوريك الذي شاركها بطولة العمل الدرامي.
وقالت التقارير إن أوغلو أهدى زوجته عقدا من الذهب بلغ ثمنه 20 ألف دولار كهدية على نجاحها، فأبدت الفنانة سعادتها الغامرة بهذه المفاجأة التي خطط لها زوجها؛ لأنها من حبيب عمرها الذي تعشقه وتفضله على الجميع كما قالت.
وكانت نسلهان وأكيوريك قد تصدرا استفتاء أجراه أحد المواقع التركية لأفضل ثنائي في الأعمال الدرامية لهذا الموسم، وجاء التصويت لصالح بطلي مسلسل "ابنة السفير" الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.
ومن المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني من مسلسل "ابنة السفير" في شهر سبتمبر/أيلول، على أن تتم مواصلة التصوير حتى نهاية شهر أغسطس/آب.
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