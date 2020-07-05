نسرين طافش بلباس سباحة مخفي: لم يسبق لي ان عشت هذا اليوم مسبقًا

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر "انستقرام" عدة صور لها، ظهرت فيها بلباس السباحة المخفي تحت ثوب أبيض قصير وصل لحدود الركبة مع نظارات شمسية سوداء اللون وشعر مسدول على الأكتاف من احدى المنتجعات الصيفية السياحية في دبي وعلقت على اطلالتها الصيفية بقولها:"انه يوم جديد و جميل .. لم يسبق لي ان عشت هذا اليوم مسبقا، يومكم سلام و سعادة".

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