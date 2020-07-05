هل ورثت "ديفا" حب الموضة عن عمتها نوال الزغبي؟

بعد أن قامت النجمة نوال الزغبي بمشاركة فيديو معايدة بنات شقيقها لها في يوم ميلادها (آنجي وديفا) اذ، عبرت آنجي عن حبها لـ نوال وبأنها هي مثالها الأعلى في الحياة، لتردّ (ديفا) على الفيديو وتؤكد أنها تحب نوال أكثر مما قالته شقيقتها (آنجي) وأرسلت لها القبلات في ختام الفيديو.





هذا الفيديو لم يمرّ مرور الكرام، وانتشر بطريقة كبيرة على السوشيال ميديا، والجميع أثنى على موهبة (ديفا) في التمثيل، فهي تبدو من خلال الفيديوهات التي تشاركها عبر صفحتها الخاصة على انستقرام وكأنها محترفة في هذا المجال".

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وتقوم (ديفا) بالتعبير عن حزنها لأمر معين وسرعان ما تتبدل تعابير وجهها لحظة إقناع الشخص الذي يقف أمامها بوجهة نظرها، مؤكدة مكرها في الحصول على مبتغاها.





ويبدو أن "ديفا" لا تمتلك موهبة في التمثيل فقط، فقد أظهرت قدرات عالية من خلال فيديوهات ظهرت فيها وهي تقوم بعرض الأزياء، وبدّت وكأنها محترفة تجيد خطوات اللعبة وتقنياتها، وبامكانها أن تشارك في مناسبات لعرض ملابس للأطفال بسنها.