خروج جثمان رجاء الجداوي من مستشفى العزل في تابوت "حديد"

خرج جثمان الفنانة الراحلة المصرية رجاء الجداوي من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية في تابوت حديد، وذلك بعد صلاة الجنازة عليها.

وتم نقل الجثمان من الإسماعيلية لمحافظة القاهرة في سيارة إسعاف، ورافقته نجلة الفنانة المصرية أميرة مختار.





وحضر لمقابر البساتين عدد محدود من نجوم الوسط الفني للمشاركة في تشييع الجثمان وهم إلهام شاهين وبوسي شلبي ومحمد الشقنقيري وشيماء سيف والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر.

وتم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي تحت إشراف الطب الوقائي، وحرص كل الحضور على ارتداء الكمامات تفاديا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.





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ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر/ أيلول 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وارتبطت منذ الصغر بخالتها الفنانة الكبيرة "تحية كاريوكا" لذا انتقلت للإقامة معها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي عام 1958 شاركت رجاء الجداوي في مسابقة ملكة جمال القطن المصري، وفازت باللقب وتصدرت صورتها أغلفة أشهر المجلات وقتها.

وقدمت رجاء الجداوي تجربتها الفنية الأولى عام 1959، حين شاركت في بطولة فيلم "دعاء الكروان" أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وشهدت مرحلة الستينيات تألقها على الشاشة الكبيرة وشاركت خلالها في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل "إشاعة حب، مخلب قط، معسكر البنات، كرامة زوجتي"، وكان مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض في رمضان 2020 آخر عمل فني تشارك في بطولته.





ولم تشغل أضواء الشهرة رجاء الجداوي عن تكوين بيت وعائلة، حيث تزوجت في عام 1970 من حارس مرمي منتخب مصر الأسبق حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

في 24 مايو/ أيار 2020 أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوما من الصراع مع المرض، وافتها المنية.



