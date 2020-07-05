بعد وفاة رجاء الجداوي.. 4 فنانين مصريين هزموا كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالدموع والكلمات المؤثرة، استقبل الوسط الفني في العالم العربي خبر وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وأصيبت الفنانة المصرية بالفيروس في 24 مايو 2020، وتم حجزها بمستشفى "أبوخليفة" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت حالتها الصحية على مدار 43 يوما تغيرات كثيرة، تارة تتحسن وتارة أخرى تتراجع، إلى أن توفيت فجر الأحد، بعدما توقف نبض القلب.

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وتعد رجاء الجداوي أول فنانة مصرية يهزمها فيروس كورونا.



وفي السطور التالية نستعرض 4 فنانين مصريين أعلنوا عن إصابتهم بكورونا المستجد لكنهم هزموا المرض.

إيمان العاصي

كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي، مطلع الشهر الماضي، عن إصابتها بالفيروس.

ونشرت العاصي (34 عاماً) مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام"، قالت فيه إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس في آخر أيام شهر رمضان 2020.

وخلال فترة إصابتها، هاتفت العاصي جميع المخالطين لها لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وجاءت جميع نتائج الفحوصات سلبية، بحسب العاصي.

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وأشارت إلى أنَّها عزلت نفسها لمدة 15 يوماً "لأن التحليل اتأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وعشت فترة رهيبة من الضغط العصبي".

وناشدت العاصي المصابين بفيروس كورونا بالابتعاد عن الضغط العصبي والتوتر والخوف والقلق، لأن هذه الأمور مجتمعة "تتسبب في ضعف المناعة".

وعن المأساة التي عاشتها الفنانة الشابة مع كورونا، قالت: "في الفترة اللي فاتت عشت أيام ما تتحكيش في 100 فيديو، عشان بنتي كانت وحشاني وكنت بكلمها فيديو كول وأعيّط أنا وهي، بس ده كان حافز ليّا عشان ماترعبش ومتوترش وأعدي الأزمة دي على خير".

وبعد تعافيها من الفيروس، أعلنت إيمان العاصي أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس.

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كريم قاسم

في 7 يونيو الماضي ظهر الفنان المصري كريم قاسم في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستقرام، يروي خلاله تفاصيل تجربته مع الفيروس بعد تعافيه من المرض.

وقال قاسم خلال الفيديو: "علمت بإصابتي بالفيروس في مارس الماضي، وقررت لحظتها أن أترك المنزل خوفا على والدي البالغ من العمر 79 عاما، فهو بالنسبة لي أغلى إنسان في الحياة".

وتابع: "في 18 مايو الماضي ظهرت الأعراض لأول مرة، وكانت عبارة عن صداع هستيري وارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، وشعرت بأن الموت يقترب مني وقررت أعمل فيديو أكتب من خلاله عن وصيتي".

وواصل حديثه:" اليوم الرابع من إصابتي بالفيروس كان صعب جدا، بعد ذلك قررت علاج نفسي بنفسي، وتناولت فقط باراسيتيمول خافض الحرارة، وفيتامين "سي" ، وبشكل تدريجي تحسنت حالتي الصحية".

وحذر المتابعين قائلا : "يا جماعة الموضوع حقيقي ولا يجب الاستهانة بالموضوع، نصيحتي للناس التي أصيبت بالفيروس حاولوا تقاوموا المرض، والتمسوا من الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة".

مصطفى درويش





الفنان المصري مصطفى درويش عاش أيضا تجربة مؤلمة بعد إصابته بالفيروس.

وقال عن تجربته في فيديو عبر حسابه على أنستقرام إنه تردد في الاعتراف بحقيقة الأمر، ولكن بسبب خوفه على الناس أعلن إصابته بالفيروس، وكانت النتيجة أنه وجد دعما ومساندة من الجمهور.

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وبعد امتثاله للشفاء، توجه درويش بالشكر لكل الناس ووعد بالتبرع ببلازما الدم لمساعدة المصابين على التعافي من هذا الفيروس.

"منى إش إش"

في أول يونيو الماضي، أعلنت "ماهيتاب" نجلة الفنان ماجد المصري عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا.



لكن الفنانة أعلنت، السبت، عن تحسن حالتها عبر حسابها على موقع أنستقرام قائلة: "بفضل الله ورحمته أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا فى مرحلة التعافي".