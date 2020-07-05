صور خاصة.. تشييع جثمان رجاء الجداوي بحضور نجوم الفن

وسط إجراءات احترازية، شيعت أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، جثمان الفنانة الراحلة بمقابر البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على المشاركة في تشييع الجثمان، وكان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، والفنان محمد الشقنقيري والفنانة فيفي عبده وإلهام شاهين وبوسي شلبي ومنير مكرم.





وكانت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي قد سافرت من القاهرة إلى محافظة الإسماعيلية، صباح الأحد، لاستلام الجثمان.





وكان أشرف زكي، قال في تصريحات لـ "الخليج 365 " إنه سيتم دفن جثمان رجاء الجداوي تحت إشراف الطب الوقائي.









وأكد زكي، أن ما تردد حول دفن الفنانة الراحلة بجوار زوجها بمحافظة الإسماعيلية ليس صحيحا.





وكشف مصدر طبي مسؤول بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، أن رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بالمستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفي العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرا.



وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أنه مع الساعات الأخيرة من ليلة السبت بدأت تظهر حالات تدهور واضحة على رجاء الجداوي، من حيث بعض التغيرات في الوظائف الحيوية بالجسم.

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وهي تخضع لجهاز التنفس الصناعي منذ أيام بعد إصابتها بفشل في التنفس بعد أن تمكن الفيروس من الرئة، بسبب ضعف المناعة وتقدم العمر.





وأضاف المصدر أنه مع الساعات الأولى من فجر الأحد أصيبت الفنانة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما تسبب في توقف في عضلة القلب وأجهزة الجسم الحيوية، وفشلت محاولات إنعاش عضلة القلب، بعد أن أدى الهبوط في الدورة الدموية إلى توقف عضلة القلب تماما ما أدى إلى الوفاة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان 2020، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.





وفي 24 مايو/أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.





ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر/ أيلول 1934، وبدأت شهرتها من العمل عارضة أزياء.





وبعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصري عام 1958، تغيرت حياتها تماما وهجرت الأزياء وانتقلت لعالم التمثيل.



