شكرا لقرائتكم باسم مغنية للعربية نت: لا خلاف مع معتصم النهار.. وصامد بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد الممثل اللبناني باسم مغنية على زميله السوري معتصم النهار الذي قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية إن "الممثلين السوريين خريجو معهد الفنون المسرحية وأكاديميون، ولذلك فإن معظم أبطال المسلسلات المشتركة ممثلون سوريون"، وأوضح مغنية حينها أن "الممثلين اللبنانيين هم أيضاً خريجو معهد فنون مسرحية وأكاديميون...".

وكان لـ"الخليج 365" لقاء مع مغنية للوقوف على حقيقة ما حصل، فقال إنه اضطُرّ إلى الردّ على كلام معتصم النهار عبر تويتر وكان هدفه التوضيح وليس هناك أي غاية ثانية كما أنه لم يبالغ في رده حسبما قال.

باسم مغنية

الممثل معتصم النهار قال مبرّراً تصريحه إن التعبير خانه خلال المقابلة والجواب، وتوجّه لمغنية قائلاً إنه يقدّره كممثل فأجابه باسم على تويتر أيضاً إنه يحب تمثيله كما وصف مغنية معتصم النهار بالمهذب جداً.

قال باسم مغنية إنه كان يتوقع بل يتمنى لو تكلم الممثلون اللبنانيون ممن هم خريجو معهد الفنون المسرحية والأكاديميون ليعبروا عن رأيهم، لكن كل الذين صرّحوا من ممثلين لم يتجاوزوا أصابع اليد وهو لا يعلم السبب وراء ذلك، وقال: "ربما لهم ظروفهم الخاصة"، لكنه عاد وتابع "أنا لا أختبئ بخيال إصبعي وأقول الحق ولا أخاف من أحد لأنني لست مضطراً لذلك" على حد تعبيره..

Advertisements

قال أيضاً إن "كل من حاول الاصطياد بالماء العكر حرّ ويتكلم بأصله" ومع ذلك فهو يسامحه وقد انقلب الناس ضدّ هؤلاء، فالناس، برأيه، دائما مع الحب والتسامح والأخلاق العالية.

وأكد أيضاً أن أغلبية الممثلين السوريين تعاطفوا معه واتصلوا به ومن بين الذين صرحوا في العلن الممثلات السوريات أمل عرفة وشكران مرتجى وسلافة فواخرجي، ومن الممثلين اللبنانيين يوسف حداد، يورغو شلهوب، كميل متى، وسام صباغ وماغي بو غصن التي زارته، وقال: "نحن وسوريا بلد واحد وشعب واحد".

وباسم مغنية ملتزم بالحجر المنزلي ويخرج فقط لرؤية أهله وتأمين لوازم المنزل. ورغم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي يشهده لبنان فهو لا يفكر في الهجرة حتى لو "بدو يموت" فلن يترك الوطن للسارقين، هو يحب لبنان ويفتخر به لكنه لا يفتخر بحكامه حسبما أوضح..

وتطرق إلى الأبوة فقال: "إن شاء الله هناك مشروع أبوة قريب". وعن أعماله الدرامية الجديدة من المقرر تصوير الجزء الثاني من مسلسل "سر"، وهناك عملان دراميان أحدهما لرمضان 2021.