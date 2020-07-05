شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش: أى بنت اتعرضت للتحرش ومش قادرة ترفع قضية أنا متبرع بفلوس المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان مصطفي درويش الفتيات الاتى تعرضن للتحرش في قضية التحرش الأخيرة، والتى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتكفل بأتعاب المحاماة الخاصة بأي فتاة لا تستطيع تحمل تكاليف رفع قضية لأخذ حقها.

ونشر درويش فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يقول به :"بخصوص قضية التحرش الشاب بتاع الجامعة الأمريكية أنا بناشد البنات اللي حصلها الواقعة دي تتقدم ببلاغ، ولو عندهم مشاكل مادية أنا عندي طاقم محامين وأنا متبرع ليهم من غير ولا مليم، متخافوش إحنا في ظهركوا، ولو أي واحد كلب اتحرش بيكم، خدي حقك وعلي فكرة أنتي مش هتاخدي حقك لوحدك لا دي بنات كتير اتعمل معاهم كدة.. متخافيش انتي معملتيش حاجة غلط احنا معاكوا".

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وعلق مصفى على الفيديو :"لأي بنت واجهت واقعت اغتصاب أو تحرش متخافيش ليكي أخوات وفي ظهرك".

ومن جانبها كانت حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على التعليق على قضية التحرش الأخيرة، والتى أثارت جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ووجهت حديثها خلاله إلى كل امرأة تخاف من الإبلاغ عن حوادث التحرش بها، حيث أكدت وجوب عدم وضع الرؤوس في الرمال، والإبلاغ على الأرقام الموجودة الذى وفرها المجلس القومى للمرأة، وأضافت: البلد كلها معاكم واللى خايفة أنا هروح معاها أي حتة".