شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام النابلسى نكهة كوميدية ساهمت في نجاح 5 أفلام لـ عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان الكوميدى الراحل عبد السلام النابلسى، اليوم الأحد الموافق 5 يوليو، ورغم أنه لم يجسد أدوار البطولة المطلقة سوا من خلال فيلم "حلاق السيدات"، الا أنه حقق نجاحا كبير في الأدوار الثانية لا تختلف أبدا عن دور البطولة، فيكفى وجوده ليضيف الكوميديا في أحداث العمل الذى يظهر فيه، وهو لوحده كفيل أن يرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين ومحبيه طوال العمل الذى يقدمه بسبب خفة دمه الذى تميز به خلال مشواره الفني.

ظهر الفنان عبد السلام النابلسى في كثير من الأعمال الناجحة وشارك كبار النجوم في السينما وقتها أمثال عبد الحليم حافظ، محمد فوزى، فريد الأطرش، عمر الشريف وفاتن حمامة، ولا ننسى أبدا مشاركته في عدة أفلام مع الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل يس اللذان شكلا ثنائيا ناجحا أدخل البهجة على قلوب المشاهدين حتى وقتنا الحالي.

يعتبر الكثير أن الفنان عبد السلام النابلسى كان تميمة حظ لكل النجوم وكان عاملا أساسيا في نجاح الأفلام التي يشارك فيها، فعلى سبيل المثال شارك في 5 أفلام مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وجميعها حققت نجاحا بسبب مزج الطابع الكوميدى والغنائى اللذان تسببا فيهما من خلال أحداث العمل.

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فكان أول الأفلام التي جمعت عبد السلام النابلسى وعبد الحليم حافظ، هي، "ليالى الحب" عام 1955، والذى جسد دور صديقهه الذى يدعمه للوصول بمشروعه الى مديره، وشاركهما في بطولة الفيلم الفنانة امال فريد، سراج منير، ليقررا التعاون مرة أخرى بعد عامين من خلال فيلم "فتى أحلامى" عام 1957، وشاركهما في البطولة منى بدر، سهام، حسن فايق، عبد المنعم إبراهيم، وداد حمدى.

وبعد نجاحهما في الفيلمين السابقين، قدما سويا فيلم من أنجح أفلامهما وهو "شارع الحب" والذى اشتهر خلاله بدور "حسب الله السادس عشر" وشاركهما في البطولة، الفنانة صباح، زينات صدقى، رياض القصبجى، حسن فايق، ليضيف لقائمة أفلامهم فيلما أخر في العام التالى بعنوان "حكاية حب" والذى جسد خلاله دور رفعت السناكحلي، صديقه الذى حاول أن يجعله يترك التمثيل ويدفعه للغناء لينجح بعد أن كان مغمورا، وشاركهما في البطولة، الفنانة مريم فخر الدين، ومحمود المليجى.

"ضحك ولعب وجد وحب هكذا اختمما الثنائى مشوارهم السينمائى سويا من خلال فيلم "يوم من عمرى" مع الفنانة زبيدة ثروت، وجسد خلاله دور مصور صحفى يدعى "يونس"، مع زميله المحرر الصحفى "صلاح" الذى جسده عبد الحليم حافظ، وتدور قصته تكليف رئيس التحرير الذى يجسده محمود المليجى لـ "صلاح" و "يونس" بتغطية وصول نادية ابنة المليونير أبو عجيلة من سويسرا بعد غياب طويل، ، والتي هربت بعد وصولها بعد معرفتها بأن زوجة أبيها ود تزويجها من شقيقها ، لتبدا قصة الحب التي تجمع عبد الحليم وزبيدة ثروت.