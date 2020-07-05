شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية: وفاة رجاء الجداوى "رمز الأناقة" فى الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية الضوء على وفاة الفنانة رجاء الجدواى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إن "رجاء الجداوى ممثلة عظيمة ومشهورة فى العالم كله، وتعتبر رمز الأناقة فى الفن المصرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن الفنانة المصرية توفيت اليوم الأحد فى مستشفى العزل بالاسماعيلية، لمدة 43 يوما من إصابتها بالفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن رجاء الجداوى اشتهرت بأعمالها مع الفنان المصرى الشهير عادل إمام، كما أنها شقيقة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، ومعروفة بأعمالها الكثيرة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان آخر أعمالها مسلسل لعبة النسيان الذى اصابت خلال تصويره بالوباء.

ولدت رجاء الجداوي في مدينة الإسماعيلية عام 1938 ، ودرس في مدرسة فرنسية بالقاهرة وبدأ حياته المهنية في وكالة إعلانية قبل أن يتحول إلى التلفزيون والسينما والمسرح.

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