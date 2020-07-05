شكرا لقرائتكم خبر عن وجعتي قلبنا..سوسن بدر ومنة شلبي ودينا الشربيني ينعين رجاء الجداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن، النجمة رجاء الجداوي التي توفيت متأثرة بفيروس كورونا المستجد، حيث شاركت الفنانة سوسن بدر متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة للفنانة رجاء الجداوي ناعية :"إن لله وإن إليه راجعون... صديقة العمر.. رجاء".

من جانبها نعت الفنانة منة شلبي، قائلة :"إنّا لله و انا اليه راجعون.. وجعت قلبي جداً جداً الست المحترمة، المُحبة للجميع، البشوشة، الراقية، صاحبة وحبيبة وسند الجميع. على المستوى الشخصي كنت بحبها جداً جداً وعلى المستوى الفني هي نجمة كبيرة. ألف رحمة ونور على روح الأستاذة #رجاء_الجداوي الست الصلبة الحمولة الحلوة. نسألكم الفاتحة".

فيما كتبت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم :"هتوحشينى أوي إن لله وإن إليه راجعون"، فيما كتب الفنان مصطفى شعبان ناعيا :"‏ربنا يرحمك، أطيب القلوب وأرقى الشخصيات وأم غالية هاتوحشينا ، طيب الله ثراكى والهمنا الصبر والسلوان على فراقك".

بينما نعى أحمد داوود الفنانة رجاء الجداوي قائلا :"لا اله الا الله .. انا لله وانا اليه راجعون .. ربنا يرحمك ويصبرنا علي فراقك يا جوجا يا جميلة يا طيبة يا كريمة يا راقية يا حنينة ياللي علمتيني معاني كتيير حلوه .. هتوحشينا اوي اوي".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.