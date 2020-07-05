بالصور| وصول جثمان رجاء الجداوي للبساتين.. والمشيعون يصلون عليها للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة رجاء الجداوي، إلى مقابر البساتين، استعدادًا لدفنها بجوار خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

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وحرص على المشاركة في تشييع جثمان الراحلة، عدد كبير من محبيها، قاموا بأداء صلاة الجنازة عليها أمام المقابر قبل دفنها بمعرفة أفراد من الطب الوقائي.

جدير بالذكر أن أطباء مستشفى الطوارئ بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، والعاملين بها، كانوا قد أدوا صلاة الجنازة على الراحلة في المستشفى قبل نقلها إلى القاهرة.

رجاء الجداوي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل شهر تقريبًا.