مع السلامة يا جوجو".. كيف وصفت ليلى علوي الراحلة رجاء الجداوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نعت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، اليوم الأحد، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 82 عامًا.

وكتبت ليلى عبر حسابها الشخصي على فيسبوك عبارات مؤثرة تصف بها الفنانة القديرة التي رحلت بعد صراع مع المرض في مستشفى العزل بالإسماعيلية:"خبر صادم ووجع قلب كبير .. رحلت الفنانة العظيمة والإنسانة الأعظم رجاء الجداوي.. أم وصديقة وناصحة مخلصة.. رحلت اليوم ورحلت معاها حتة من روحنا وذكرياتنا ومحبتنا للفن والأناقة اللي طول عمرها صورة ومثل حي ليها، رجاء الجداوي اللي كانت أم للجميع قبل ما تكون صديقة عزيزة وفنانة نفخر بيها جميعًا.. هاتفضل في قلوبنا محبة كبيرة لرجاء الجداوي.. مع السلامة يا جوجو".

كما توجهت بالعزاء لأميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة، ولكل جمهورها بالصبر والسلوان.

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وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".