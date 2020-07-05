المخرج خالد جلال ينعى الفنانة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد معاناة من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز ٨٢ عاما.
وقال جلال، إنه وأبطال العرض المسرحي "سينما مصر"، قاموا بتكريمها وتكريم اسم خالتها الفنانة تحية كاريوكا، عقب مشاهدتها لإحدى ليالي العرض بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، متابعا: "اليوم فقدنا واحدة من أرقى وأعظم الأمهات، والتي كرمها القطاع عام ٢٠١٦ في منزلها لوفاة زوجها، ضمن فعاليات الاحتفال بنجمات أمهات السينما والمسرح في عيد الأم".
وولدت الفنانة رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي، وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي جسدت دورها في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، وعملت كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، وأيضا عملت في مجال الفن، ولها العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمميزة في المسرح والتليفزيون والسينما.
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