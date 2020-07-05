شريهان تنعى رجاء الجداوي: "الحبيبة العزيزة المحترمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نعت النجمة شريهان، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "الله يصبر قلبك يا أميرة انتي وابنتك الغالية روضة وجميع أسرتكم الكريمة، فضلا وليس أمرا أسألكم قراءة الفاتحة إلى الحبيبة العزيزة المحترمة رجاء الجداوي، والدعاء لابنتها وحفيدتها بالصبر والسلوان، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

رجاء الجداوي سيتم دفنها في مقابر خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بمعرفة الطب الوقائي، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها في مستشفى الطوارئ بأبو خليفة في الاسماعيلية.