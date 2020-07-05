بعد 15 عاما من العمل معا.. عمرو أديب ينعى بتأثر رحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نعى الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأحد، بكلمات مؤثرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وزامل الإعلامي الفنانة لقرابة 15 عامًا في تقديم البرامج الحوارية التي تتعرض للموضوعات الأسرية والنسوية.

وكشف أديب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الفنانة الراحلة "لم تكن سيدة عادية، وأنه كان لها قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائي، واحتواء مستمر.. كانت أما للجميع، وكانت من أرقى الشخصيات التي عرفتها في حياتي، وكل مكان كانت تشاركني فيه كان يحل التوفيق، لن تعود رجاء الجداوي للحياة ذهبت وأخدت معها كل المعاني الجميلة.. الله يرحمك ويصبرني على فراقك".

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وفي تغريدة أخرى عبر حسابه، كتب الإعلامي: "١٥ سنة شغل معاكى يا ست الناس أنا فعلا مكنتش عارف إنه حييجي اليوم ده الله يرحمك ويصبرني ويصبر أهلك وحبايبك في كل مكان".

وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".