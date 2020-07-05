محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر
حرص محبو الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على التواجد أمام مقابر خالتها الفنانة تحية كاريوكا في البساتين، استعدادًا لاستقبال جثمانها.
والتقطت عدسة "الخليج 365" صورًا للحضور، في انتظار اللقاء الأخير الذي سيجمعهم برجاء، مرتدين القفازات والكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والوقاية منه.
توفيت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل العناية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها قبل شهر تقريبا بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بالكمامات والقفازات.. محبو رجاء الجداوي ينتظرونها في "البساتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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