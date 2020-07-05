بالصور- بكاء مساعدة رجاء الجداوي في جنازتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: تصوير-محمود عبد الناصر: حضرت مساعدة النجمة رجاء الجداوي أمام مدافن العائلة منذ قليل، لتكون في استقبال جثمان الفنانة الراحلة. وانهارت في البكاء بمجرد وصولها، لوداع الفنانة القديرة التي عملت معها لأكثر من 20 عاما. رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، وسيتم دفنها في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.

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