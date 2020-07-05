محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
وصلت منذ قليل الفنانة فيفي عبده، إلى مقابر البساتين، لتكون في استقبال جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
حرصت فيفي على المشاركة في تشييع جثمان رجاء لمثواها الأخير، إذ كانت تربطها بالراحلة علاقة طيبة منذ وجود خالتها تحية كاريوكا على قيد الحياة.
وظهرت فيفي بالصور مرتدية ملابس سوداء داخل سيارتها، وتضع وجهها بين كفيها وتحاول إخفاء وجهها.
رجاء الجداوي رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نُقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لأكثر من شهر، وسيتم دفنها في مقابر خالتها تحية كاريوكا، بمعرفة الطب الوقائي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فيفي عبده تصل "البساتين" وتحاول إخفاء وجهها بجنازة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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