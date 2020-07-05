بالصور| الاستعدادات في مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
تُجرى الاستعدادات على قدم وساق أمام مقابر البساتين، لاستقبال جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إذ تم تجهيز القبر.
وتم وضع التجهيزات الخاصة بالفراشة، وبدأت المقابر في استقبال مودعين الفنانة الراحلة، التي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، إثر إصابتها بفيروس كورونا ومضاعفاته.
رجاء الجداوي سيتم دفنها في مقابر خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بمعرفة الطب الوقائي، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها في مستشفى الطوارئ بأبو خليفة في الإسماعيلية.
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