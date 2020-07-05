تراند اليوم : بعد تعاون دام 15 عامًا.. عمرو أديب يودع رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

رحلت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي صباح اليوم، الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا، وهو ما ترك صدمة وحزن كبير في الوسط الفني والجمهور العربي.
ونعى الإعلامي عمرو أديب، الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة خاصة أنهما كانا متعاونين في تقديم البرامج لمدة 15 عاما.
وامتد تعاون عمرو أديب مع رجاء الجداوي في كافة محطاته الإعلامية، بداية من برنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "أوربيت"، ومرورا ببرنامج "كل يوم" على فضائية "أون" المصرية، وحاليا ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".
وكتب "أديب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لم تكن سيدة عادية، قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائى واحتواء مستمر كانت أم الجميع وكانت من أرقى الشخصيات التى عرفتها فى حياتى وكل مكان كانت تشاركنى فيه كان يحل التوفيق لن تعود رجاء الجداوي للحياة ذهبت وأخدت معها كل المعانى الجميلة الله يرحمك ويصبرنى على فراقك".
وتابع في تغريدة أخرى: "15 سنة شغل معاكي يا ست الناس أنا فعلا مكنتش عارف أنه حييجي اليوم ده، الله يرحمك ويصبرني ويصبر أهلك وحبايبك في كل مكان".