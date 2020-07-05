مَن وراء فكرة نهاية فيديو كليب كارول سماحة؟ سيفاجئكم الاسم

في الأول من تموز، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالتعاون مع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب Bon Voyage، حيث نال العمل الكامل المتكامل على اعجاب الآلاف من الجمهور العربي وتصدر قائمة الترند لأيام في عدد من الدول العربية، بالاضافة الى تلقي كارول التهنئة من عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي الذين أثنوا على الأغنية وفكرة الكليب.

الكليب الذي تخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في أيام قليلة، هو من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة التي كشفت عن سر في نهاية الفيديو الكليب.

وأشارت “عرفة” أن رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد ساهم في وضع النهاية للكليب، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “بما إن العمل الجماعي دائماً يكون أنجح أحب أقول لكم إن فكرة النهاية في كليب Bon Voyage للفنانة كارول سماحة إن تكون الفتاة هي شقيقة باسل الزارو هذه كانت فكرة الأستاذ فهد الزاهد صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز ومنتج العمل، هذه النهاية أعطت روحاً مرحة للكليب وزادته بهجه شكراً لايف ستايلز ستوديوز“.

لاحقاً ردّت الصفحة الرسمية للشركة على تويتر على تغريدة بتول وقالت: “نشكرك على هذا التقدير ونثني على إبداعك ونظرتك الاحترافية لإخراج فيديو كليب ابهر الجمهور”.

Advertisements

أغنيةBon Voyage ، هي باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب من توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

اما فكرة الكليب مستوحاة من الأجواء التي فرضتها كورونا من خلال التباعد الاجتماعي، حيث أطلت كارول في البداية وهي تتحدث مع “دي جي يوسف” عبر الهاتف وتشكو له اشتياقها للفنان المميز باسل الزارو مفاجأة الفيديو كليب.

في المشهد الثاني، تتلقى كارول اتصالاً من باسل وأثناء حديثهما العاطفي عبر الفيديو تتفاجأ كارول بفتاة تقتحم المكان، هنا دخل الشك بأفكارها حول تعرضها للخيانة من قبل حبيبها لتتوضح الصورة لها في النهاية عن أن الفتاة التي رأتها ليست سوى شقيقته. (لقراءة الخبر خاص- رحلة كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز السعيدة تحوّلت متعة للعين والأذن في دقائق)