نجوم الفن في الوطن العربي ينعون الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي

بعد 43 يوماً من اعلان اصابتها بفيروس كورونا، توفيت الممثلة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عامًا في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

وكانت الممثلة الراحلة قد أعلنت اصابتها بالفيروس في أيار/مايو الفائت، حيث أدخلت على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، وأجري لها ثلاث فحوصات PCR للكشف عن المرض لكن ظلت النتائج إيجابية.

وكتبت ابنتها الوحيدة أميرة مختار على حسابها عبر موقع فايسبوك، اليوم الأحد ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“ كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

ولفّ الحزن الوسط الفني والجمهور العربي بعد خسارة فنانة مميزة، محترفة، أنيقة ولطيفة، حيث انهالت الآلاف من التعليقات عبر كافة المنصات الاجتماعية الناعية لرجاء الجداوي، بالاضافة الى عدد كبير من النجوم الذين عبروا عن حزنهم الشديد على هذه الخسارة الكبيرة منهم: أحلام، اليسا، ناديا الجندي، نبيلة عبيد، اشرف زكي، شريف منير، فرح يوسف، مي كساب، ياسمين عبد العزيز، الهام شاهين، كارول سماحة، أحمد جمال، ريهام حجاج، عمرو دياب، مي فاروق، رندا البحيري، امل عرفة وغيرهم.

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ولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق. قدمت أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة)، (حنفي الأبهة)، (أحلام الفتى الطائر) ، (عوالم خفية) ومسرحيتي (الواد سيد الشغال) و(الزعيم).

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية (هند والدكتور نعمان) و(أوان الورد) و(تامر وشوقية) و(نونة المأذونة) و(عائلة الحاج متولي) و(شربات لوز) و(يوميات زوجة مفروسة أوي) و(في غمضة عين) و(لعبة النسيان) الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني. وتزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.