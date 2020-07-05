نسرين أمين تنعى الفنانة رجاء الجداوي

نعت الفنانة نسرين أمين الفنانة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتبت نسرين " البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.

ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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