حبيبة أحمد فلوكس تثير الجدل على انستجرام

نشرت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي - حبيبة الفنان أحمد فلوكس، صورتين لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها على أحد الشواطئ بالمصايف، وهي بالمايوه.

ديالا مكي، لم تظهر بـ المايوه كاملًا، ففي الصورة الأولى ظهرت من الخلف وكشفت عن ظهرها فقط، وفي الصورة الثانية، ظهر وجهها وكتفيها فقط، وتفاعل معها المتابعين بالإعجابات والتعليقات.

من جهة أخرى، نشرت الإعلامية اللبنانية ديالا مكى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تهنئ فيه الفنان أحمد فلوكس بعيد ميلاده.

وقالت ديالا بعد نشرها صورة له من أول لقاء جمع بينهما: في عيد ميلادك، نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد".

وكانت قد خرجت عديدًا من الأنباء التى تؤكد ارتباط احمد فلوكس بالمُذيعة اللبنانية خلال الأيام الماضية خاصة مع وصلات الرومانسية المتبادلة بينهما عبر حساباتهما على إنستجرام.

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يُذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس كانت فى السينما بفيلم "الممر" والذى حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه فى السينمات

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