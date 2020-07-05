الفنانة للا فضة تكشف حقيقة تعرضها للتحرش

كشفت الفنانة الشابة للا فضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة mbc مصر الفضائية، حقيقة تعرضها للتحرش،

وقالت للا فضة، في المداخلة الهاتفية مع عمرو أديب، أن كلامها لم يتم فهمه بشكل كامل، وأنها لم تتعرض للتحرش الجنسي بالشكل الكامل، ولكن المتحرش أ ب، قام بالاتصال بها، وعرض عليها العمل، وتواصل معها من خلال فيسبوك.

وأشارت للا فضة، إلى أن المتحرش بدأ يتفاعل مع منشوراتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يتحرش بها بشكل مباشر، لافتة إلى أنها شجعت باقي الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش على تقديم بلاغات ضد المتهم.

من جهة أخرى، تصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعدما كشفت عن محاولة تعرضها للتحرش، بعد قيام المتحرش أ ب، بالاتصال بها، قبل ضبطه واتهامه بالتحرش بـ 100 فتاة بالجامعة الأمريكية

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